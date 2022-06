Parvlaev Estonia huku kohta kogutud materjalide jaoks loodi veebilehekülg

Arikas selgitas, et www.estonia1994.ee loomise mõte on koondada avalikkusele kõik materjalid, mis OJK on esialgse hindamise käigus kogunud. Sealt näeb fotosid, videoid, dokumente ja ka muid materjale, mis hindamise käigus kogutud.

„Oleme võtnud suurema ja ambitsioonika sammu ette, et digiteerime ka need dokumendid, mis on paberkandjatel arhiivides, et need oleksid kättesaadavad tulevastele põlvedele,“ selgitas Arikas

Arika sõnul on murekoht olnud, et paberkandjal olevad dokumendid ja ka erinevad videod on aja möödudes kvaliteeti kaotanud ja osad dokumendid ei ole loetavad.

„Paluks kõigil seda kodulehte kasutada, vaadata ja saada sealt materjale,“ kutsus Arikas veel üles, et huvilised võivad anda teada, kui midagi on sealt ka puudu.

Täna andis OJK pressikonverentsi, kus räägiti parvlaev Estonia vraki fotogramm-meetrilise uuringu esmastest tulemustest.