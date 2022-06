VIDEO | Kyllike-Sillaste Elling: keegi ei arva, et homme tuleks Eestisse diviis või brigaad, kuid oluline on selge plaani olemasolu

Sillaste-Ellingu sõnul on üks väga suur senine saavutus liitlaste hulgas saavutatud täielik üksmeel, et Venemaa on alliansile ja NATO liitlastele kõige suurem oht.

„Keegi ei arva, et homme tuleks Eestisse diviis või brigaad, ent nüüd hakatakse seda tugevdust planeerima. Seda nii Balti riikides kui ka teistes idatiiva riikides,“ selgitas diplomaat.

Sillaste-Ellingu sõnul on Eesti väiksust arvestades alati räägitud pigem diviisi struktuurist, mitte siin alaliselt paiknevast diviisist. „Kunagi ei ole mõeldud seda, et terve diviis tuleb Eestisse. Oleme väike riik ning meil pole seda diviisi isegi kuhugi paigutada, nii nagu on sellest väga selgelt rääkinud ka kindral [Martin] Herem,“ rõhutas ta.

Eestile on Sillaste-Ellingu kinnitusel oluline, et algaks reaalne töö ning määrataks üksused, kes vajadusel Eestisse tuleksid. Lisaks peab tekkima plaan, et kriisiolukorras teataks täpselt, kes ja kust ning kui kiiresti siia tullakse.