VIDEO | Indrek Kannik: Venemaa sõjalise võimekuse taastamine nõuab mitmeid aastaid aega, ent kõik sõltub ka sõja tulemusest

Tema sõnul ei olnud kuni viimase ajani lääneriikide hulgas konsensust selle osas, et Venemaa on ohuks NATO-le tervikuna. Nüüd on see teadmine viimaks tekkinud, ehkki detailides võivad riigid olla jätkuvalt eriarvamusel. „Eesti, Läti, Leedu ja Poola arvamus jääb teatud nüanssides erinevaks Saksamaa ja Prantsusmaa arvamusest, kuid põhiküsimuses ollakse üksmeelsed,“ kinnitas teadur.