Kossatšov: Norra tahab Vene kaevurid Svalbardil nälga jätta

Venemaa föderatsiooninõukogu asespiiker Konstantin Kossatšov teatas Telegramis, et Norra lükkas tagasi Vene riigiettevõtte Arktikugol taotluse viia Vene kaupu Svalbardile seal töötavatele Vene kaevuritele. Kossatšov leiab, et see on Pariisi kokkuleppe rikkumine, vahendab Interfax.