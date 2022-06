STATISTIKA | Kui suured roolis telefoninäppijad on eestlased?

Hetkel puudub statistika, kui palju juhtub tegelikult kõrvaliste tegevuste tõttu liiklusõnnetusi. Me ei tea seda, sest paljudel juhtudel sõidukijuhid ei tunnista oma tegelikku käitumist. Öeldakse pigem, et kaldutakse vastassuunavööndisse või sõidetakse kellelegi tagant sisse, kuna tähelepanu läks korraks eemale, ei märgatud. Kui sõidukijuhid tunnistaksid, kas nad tegelesid kõrvaliste tegevustega või ei, saaksime statistikast parema ülevaate. Paljudel autodel on pardakaamerad, nii et nii mõnigi kord on läbi kaassõitjate pardakaamerate saadud liiklusõnnetuste toimumise salvestisi.

Mobiiltelefonid on paljude inimeste igapäevaosa, kuid autorool ei ole selleks õige koht. Liikluses võtame endale vastutuse, et me jõuaksime ohutult sihtpunkti ning peame tegema kõik endast oleneva, et ka teised liiklejad jõuaksid. Kui on midagi edasilükkamatut ja peab telefoni kasutama, siis tuleb jääda ohutus kohas seisma. Paljugi on planeerimises kinni – enne teele asumist tuleb marsruut läbi mõelda. Telefoni peaks panema eemale – käekotti, jope taskusse, kindalaekasse või mõnda muusse kohta, et see ei oleks sõidu ajal silme ees.