Põhjanaabrite väljaanded kinnitavad: Türgi toetab Soome ja Rootsi liitumist NATO-ga

„Meie vastastikkuse mõistmise memorandumis rõhutatakse, et Soome, Rootsi ja Türgi on võtnud kohustuse anda teineteisele täielikku toetust üksteise julgeoleku suhtes. NATO liitlasteks saades tugevneb see kohustus veelgi,“ märkis Niinistö. „Viimastel nädalatel on Türgi väljendanud oma muret terrorismiohu pärast. Soome on neid muresid alati tõsiselt võtnud. Soome mõistab hukka terrorismi kõik selle vormid. NATO liikmena on Soome igati pühendunud NATO terrorismivastase töö dokumentidele ja poliitikatele. Arendame koostööd terrorismivastases võitluses, relvaekspordis ja -vedudes, loomulikult jätkab Soome ka terrorismivastases võitluses vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele. Mul on hea meel, et see etapp Soome teekonnal NATO liikmelisuse poole on lõppenud. Ootan nüüd viljakaid arutelusid Soome rolli üle NATO-s meie tulevaste liitlastega siin Madridis.“