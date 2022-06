Ajalehed: Soome ja Rootsi koostasid Türgiga saladokumendi, mis avab neile tee NATOsse

Iltalehti kirjutab, et diplomaatilises deklaratsioonis on kesksel kohal riikide ühine pühendumus terrorismivastasele võitlusele. Salaja koostatud dokumenti võib diplomaatia keeles nimetada ühiste kavatsuste protokolliks. Helsingin Sanomat teatel käsitleb dokument ka relvaembargo küsimust.

Ajaleht märgib, et kõneluste käigus on Soome läbirääkijatele selgunud, et terrorismi tõusu mure ei seostu Türgi jaoks üksnes Soome ja Rootsiga, vaid Ankara on juba ammu püüdnud asja NATO päevakorda tuua. Türgi püüd on nüüd kandnud vilja, sest NATO liikmed hakkavad teemat Madridi tippkohtumisel eraldi arutama.