Lauri Läänemets: tegeleme koalitsioonilepingu lihvimisega

„Arutasime päris palju energeetikateemal ja ma saan aru, et selle elektrituru reformi osas liigume edasi, mis tähendab, et see tuleb koalitsioonilepingusse sisse. Kas seda on võimalik teha sellisel kujul, nagu sellest täna räägime, selgub sügisel,“ ütles Läänemets Delfile.

Tema sõnul räägiti ka eesmärgist, et Eesti suudaks 2030. aastaks toota taastuvenergiat kogutarbimise mahus. „Mul on tunne, et saame selle ambitsiooni seada,“ märkis Läänemets.

Sotside juhi sõnul on juba hea märk ka kokkuleppe saavutamine tulumaksuvabamiinimuni tõstmise osas. „Oleme kaks nädalat rääkinud ja saame peaaegu poole nõutust,“ rõõmustas Läänemets. „See on väga suur muutus.“

„Muidugi meie toetame seda, et alampalk tõuseks 800 euroni ja see oleks tulumaksuvaba,“ nentis Läänemets. „Aga see, et täna saavad inimesed reaalselt raha rohkem kätte, on väga oluline asi. See on oluliselt suurema efektiga, kui oleksime täna hakanud näiteks kütuseaktsiisi langetama.“

Tema sõnul on põhimõtteliselt üksmeel olemas ka suuremates teemades, st peretoetuste tõstmise ja eestikeelsele haridusele ülemineku osas. Vaieldakse veel vaid vastavalt summade ja detailide üle, selgitas Läänemets.