VIDEO | Urmas Reinsalu: valitsuse kokkupanemine on kui mägimatkamine

„Täna oli laua taga terve päev istumist ja nõupidamist. Istutakse selle tahtega, et tulemusi saavutada,“ märkis Reinsalu. „Ma olin isegi optimistlik, et juba eelmise nädala lõpuks jõutakse tulemuseni. Aga mitmeid probleeme ja teemasid on laual ja vaja veel täpsustada. Ja sellega on nagu mägimatkamisega, et kui sa tõused ühe mäe tippu, siis näib, et viimane mägi on juba käes, ent selle tagant võib avaneda uus mägi.“