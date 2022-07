VAATA | Kuidas valida lasteaialapsele riideid, kui ilmad on nii muutlikud?

Lapsevanemad teavad suurepäraselt, kui raske on leida lastele mõeldud riideid, mis oleks üheaegselt nii mugavad, kergesti puhastatavad kui ka normaalse hinnaga. Enamasti käib see lõputu proovimise ja katsetamise meetodil, kuid Sirli ütleb, et tegelikult ei pea lapsevanemad erinevate riietega enam eriti katsetamagi, kas ja mis lapsele sobib, sest tema on selle protsessi juba läbi teinud ning kõik parimad lahendused on jõudnud Eestis välja töötatud ja toodetud ning pidevalt uuenevatesse Lenne lasteriietesse.