Mart Võrklaev: võimukõnelustel võiks kokkuleppe saavutada nädala lõpuks

Tema sõnul on suuremaid otsuseid oodata siis, kui erakonna esimehed on peamistes teemades kokku leppinud ehk mitte enne peaminister Kaja Kallase naamist NATO tippkohtumiselt Madridis. „Ma arvan, et nädala lõpp võiks olla see aeg, mil kui kõigil osapooltel on tahe, saaks selle kokkuleppe teha,“ lausus Võrklaev.