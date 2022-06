Tartu kiirabi juht selgitab: kuidas tunda ära ohtlikku peapõrutust?

Teadlikkuse tõstmine ajutrauma olemusest ning ennetamisvõimalustest on Reinhardi sõnul väga oluline nii laste kui ka täiskasvanute hulgas. „Trauma käigus hävinud ajurakud tagasi ei kasva, mistõttu ajutrauma tulemus võib olla väga kurb, alates vigastatu surmast kuni alatiseks kõrvalisest abist sõltuvaks jäämiseni,“ ütles ta.

Reinhard ütles, et ohumärgid, mille puhul tuleb kutsuda kiirabi või pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, on teadvusekaotus, mälukaotus, krambihoog ja korduv oksendamine.

Traumajärgselt ei tohi kannatanut üksi jätta, tuleb jälgida, kas tal tekib ohtlikke sümptomeid või kaebusi.

Ta lisas, et ajutraumale iseloomulikeks kaebusteks on veel tugev peavalu, iiveldus, loidus ja kannatanu võib näha topelt. Lisaks võib olla häiritud inimese tasakaal.

„Samuti on vaja professionaalset abi, kui trauma tagajärjel on tekkinud verejooks, mis ei jää pidama või haav, mille servad on irvakil ja vajab seetõttu õmblemist,“ ütles Reinhard.

Reinhard lisas, et trauma tõsiduse hindamisel on oluline patsiendi vanus ning lapsed ja vanurid on kõige ohustatumad. „Traumajärgselt ei tohi kannatanut üksi jätta, tuleb jälgida, kas tal tekib ohtlikke sümptomeid või kaebusi,“ ütles ta. Veel tuleks kannatanule anda võimalus rahulikult pikutada, vigastatud kohale panna külm ning vajadusel anda valuvaigistit.

Traagiline surm Tartus

Eelmisel nädalal sai politsei teate, et Tartust leiti kodust surnuna 13-aastane noormees, kes oli eelneval õhtul elektritõukerattaga kukkunud ja viga saanud. Noormees ütles sõpradele, et vigastas põlvi ja pead ning enesetunne oli halb. Politsei alustas surma uurimiseks kriminaalmenetlust. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Ingmar Laas ütles, et eksperdi esialgsel hinnangul oli noormehel peas kukkumisest saadud vigastus, kuid ekspertiisi tulemused alles selguvad.

Laas lisas, et veel ei ole täpselt selge, kus ja kuidas noormees kukkus, sest juhtumi uurimine on algusjärgus ja tõendite kogumine pooleli.

Teisipäeval avaldatud uuringust selgus, et kaks kolmandikku jalg- ja tõukeratturitest sõidab ilma kiivrita. Nii Laas kui ka Reinhard rõhutasid, et tõukeratta või jalgrattaga liigeldes on oluline turvalisus ja kiivri kandmine, sest see võib päästa kõige hullemast.