Salm rõhutas kaitseministeeriumi pressikonverentsil, et NATO kõrval ei ole meil plaani B ja C. „Et asi oleks täiesti selge - NATOsse kuulumisele pole alternatiivi. Pole näha, et peaks kunagi vaja minema,“ märkis ta.

Küll tõi ta välja, et oluline on minna karistusheidutuselt üle tõkestusheidutusele.

Ta illustreeris neid lihtsate näidetega. Esimese puhul mängivad poisid liivakastis ning ühte neist peaks heidutama teist mitte lööma see, et ta teab, et võimalikul ohvril on suurem vend või sõber, kes tuleb ja hiljem vastab samaväärselt.

Tõkestusheidutus aga tähendab, et võimalik ohver on ise piisavalt tugev - ta ise heidutabki potentsiaalset vastast. Teda ei juletagi lüüa.

Sarnane loogika kehtib ka riikide vahelistes suhetes. „Meil oli põhjust arvata, et Venemaa käitub enam-vähem ratsionaalselt. Karistusheidutus töötab,“ sõnas Salm varasema olukorra kohta. Ta lisas kohe, et Ukraina sõda näitas, et ka NATO vihmavarju all elavatel riikidel pole põhjust arvata, et see kontseptsioon oleks piisav. Ta toonitas, et sestap ongi tõkestusheidutus ainuke variant.

Täna õhtul stardib Madridis NATO tippkohtumine, kus teemaks ka julgeoleku tugevdamine idatiival. NATO peasekretär Jens Stoltenberg rääkis eile ajakirjanikele, et NATO suurendab kiirreageerimisjõude 40 000-lt enam kui 300 000-le. Ehk need on sõdurid, kes valmis vajadusel reageerima.

Peaminister Kaja Kallas rääkis 22. juunil Financial Timesi veergudel, et NATO praeguste plaanide järgi häviks Eesti riik ja kultuur täielikult.

Stoltenberg kinnitas eile, et on Kallase sõnumit kuulnud ja Tallinna pole ühelgi juhul plaanis vaenlasele jätta.