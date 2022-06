Rainer Saks: Venemaal on jõud suurteks pealetungideks Ukrainas otsas

„Venemaa püüab nii rahvusvahelises plaanis kui ka Ukrainat survestades luua sellised tingimused, et Ukraina tuleks rääkima vaherahu üle. See on praegu nende eesmärk ja näha on ka seda, et nad arvestavad sellega, et peavad lähinädalatel jääma peaaegu kõikidel rinnetel kaitsele, sest nad on hakanud neid kaitsepositsioone väga aktiivselt rajama. Küsimus on väga lihtsalt ressursipuuduses suure pealetungisõja pidamiseks Venemaa poolt,“ rääkis Saks teisipäeval „Vikerhommikus“.