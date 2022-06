Medvedev: Kaliningradi transiidikeelus on süüdi ainuüksi Leedu, mitte EL

„Siin ei päästa viited sellele, et Leedu lihtsalt täidab kuulekalt Euroopa Liidu langetatud otsuseid. Sest isegi sanktsioonide vastuvõtmise käigus arutatakse erandeid ja tõlgendusi selle kohta, mida teha, et mitte tekitada riiklikke probleeme või et mitte rikkuda fundamentaalseid mitmepoolseid või kahepoolseid kokkuleppeid,“ ütles Medvedev intervjuus ajalehele Argumentõ i Faktõ, vahendab Interfax.