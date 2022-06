OTSEBLOGI | Venemaa raketid tabasid rahvast täis kaubanduskeskust, kardetakse suuri inimohvreid

Ukrainas Krementšuki linnas hukkus esmaspäevaõhtuses raketilöögis kaubanduskeskusele vähemalt 16 inimest. Vähemalt 59 inimest on saanud vigastada, ent kardetakse, et inimovrite arv kasvab jätkuvalt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles südaöises videopöördumises, et rünnaku ajal viibis kaubanduskeskuses umbes tuhat tsiviilisikut.

Luhanski kuberner Serhii Haidai teatas reedel, et Ukraina väed on sunnitud Vene okupantide kontrolli all olevast Sjevjerodonetskist tagasi tõmbuma.