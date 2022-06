Ihatud diviis jääb ilmselt saamata. Kaja Kallas: sõdurite arvust on tähtsam selge plaan

Kallas rääkis 22. juunil Financial Timesi veergudel, et NATO praeguste plaanide järgi häviks Eesti riik ja kultuur täielikult. Eesti tahab saada kodumaa pinnale liitlasvägesid märksa suuremal määral kui praegu. Igale Balti riigile oleks tarvis diviisi jagu ehk paarkümmend tuhat meest, kinnitas Kallas toona.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg sõnas täna samas väljaandes, et on Kallase sõnumit kuulnud ja Tallinna pole ühelgi juhul plaanis vaenlasele jätta.

Kohtumise eel avaldatud info järgi ei nõua Poola ja Balti riigid liitlastelt siiski siinsete vägede kohest ja hüppelist suurendamist. Selle asemel lepitakse kompromissiga, mille kohaselt ilmuvad kriisi korral abiväed õigel ajal kohale.

Soltenberg rääkis ajakirjanikele sedagi, et NATO suurendab kiirreageerimisjõude 40 000-lt enam kui 300 000-le. Ehk need on sõdurid, kes valmis vajadusel reageerima.

Antud teemat käsitleti täna ka „Aktuaalses kaameras“. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik nentis, et kõige kasulikum oleks kokkuvõttes see, kui sõdurid oleks kohapeal. „Kui Venemaa meid ründaks, siis oleks need inimesed valmis kohe vastama,“ arutles ta. Samas tõi ta välja, et näiteks Venemaa rünnak Ukraina vastu ei tulnud üllatusena, selle kohta saadi varem info kätte. Seega jääb ilmselt teatud ajapuhver, et liitlaste sõdurid piisavalt kiiresti siia jõuaks.

Kaja Kallaselt küsiti, kas ta on leppinud sellega, et Madridist otsust ei tule, et Eestisse diviisijagu liitlasi toodaks.

Kallas vastas, et on üldiselt optimistlik ning terve nädalavahetus on tehtud liitlastega tööd, et saaks selge tugevduse idatiiva kaitsele. „See tähendab seda, et diviisi suurused üksused ja juhtimisstaap, aga see ei tähenda seda, et need kõik sõdurid on siin paigal, vaid on kokku lepitud, kes siia vajadusel tuleb.“