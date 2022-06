Koalitsioonikõnelustel polnud erilisi edusamme ka täna. Seeder: see oli ootuspärane

„Rääkisime teemadel, milles veel kokkulepet pole ning otsustasime, et jätkavad delegatsioonid. Erakondade delegatsioonid pole pikka aega koos käinud, kohtumised on ju toimunud esimeeste vahel. Aga nüüd, kui Kaja Kallas läheb ära [NATO kõrgetasemelisele Madridi kohtumisele - toim.], tulevad homme-ülehomme erakondade delegatsioonid,“ sõnas Seeder Delfile.

„Ei mina hakka neid kaalukausse... Me oleme selle nimel tegutsenud, et leida ühisosa - sellist, mis lähtub ka Isamaa ettepanekutest. Meie eesmärk on, et uus valitsus poleks eelmise jätk, et oleks uusi ettepanekuid ja ideid,“ märkis Isamaa juht.