VIDEO | Vene armee rakett tabas Krementšuki linna kaubanduskeskust, kus viibis sees üle 1000 inimese

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi märkis, et Vene armee raketiga pihta saanud kaubanduskeskus Krementšuki linnas „ei kujutanud endast Venemaa sõjaväele mingit ohtu. Ei mingit strateegilist väärtust. See kujutas endast pelgalt inimeste katset elada normaalset elu.“

Zelenskõi märkis, et ohvrite täpset arvu on hetkel võimatu ette kujutada. Kaubanduskeskuses viibis rünnaku ajal ilmselt üle 1000 inimese.

President lisas, et Venemaa surub oma isikliku jõuetuse tavakodanike kaela. „On asjatu loota adekvaatsusele ja inimlikkusele.“

Telegramis liikleb info, mille kohaselt on kinnitatud 2 inimese surm, lisaks on leitud seni 20 haavatut - 9 neist on väga raskes seisundis.