FOTOD | Luminorile tehti pommiähvardus, liiklus Tallinna kesklinnas oli häiritud

„Täna kell 14.37 tehti häirekeskusele kõne, milles väideti, et Liivalaia tänava Luminori pangas on pomm. Sündmust lahendasid politsei ja päästeameti demineerijad, inimesed olid hoonest evakueeritud,“ märgiti politsei pressiteenistusest. Paar tundi hiljem oli selge, et hoones inimeste eludele ohtu polnud. „Pommiähvarduse teinud meest tuvastatakse ja alustakse menetlus.“