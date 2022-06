VIDEO | G7 liidrid mõnitasid „palja torsoga ratsutajat“ Putinit: peaksime jakid ära võtma?

G7 kohtumise fookuses olnud agressorriigi juhi üle hakati nalja viskama kui Ühendkuningriikide peaminister Boris Johnson uuris, kas jakid peaks ikka peale jätma. „Me peame neile näitama, et me oleme karmimad kui Putin!“ ütles Johnson.

Kanada peaminister Trudeau lisas Saksamaa liidukantsler Scholzi suunas näpuga viibates, et ehk õnnestub neil ka palja ülakehaga ratsutamist näha.

Valitsusjuhid viitasid erinevatele Vene riigimeedia poolt avaldatud kaadritele, mille eesmärgiks arvatakse olevat Putini ümber karmi mehe kuvandi ehitamine. Neist kuulsaim on Putini ringkäik Siberi Tõva regioonis, millest avaldati rohkelt palja torsoga pilte ning videoid presidendist kala püüdmas ja hobustega sõitmas.

G7 tegi Ukraina kohta avalduse, milles lubas muu hulgas jätkata finants-, humanitaar-, sõjalise ja diplomaatilise toetuse andmist ning Ukraina kõrval seismist nii kaua, kui on vaja. Lisaks mõisteti hukka Venemaa õigustamatu tuumaretoorika kasutamine, märgiti, et Ukraina peab otsustama oma tulevaste rahutingimuste üle vabana välisest survest või mõjust ning väljendati muret Venemaa teate üle, et ta viib Valgevenesse tuumavõimekusega raketid.