VIDEO | Joobes juht üritas Narvas politsei eest põgeneda nii driftides kui joostes, kuid edutult

Rahu tänaval õnnestus patrullidel Mercedese teekond blokeerida. Seepeale otsustas autojuht oma sõiduki võimed proovile panna ja sõitis teeremondi alale lootuses, et patrullid teda sealt kätte ei saa. Seal sattus aga Mercedese juht tupikusse. Nüüd üritas mees jalgsi põgeneda, kuid kuna jooksutossud olid tal koju jäänud ja suurem asi spordimees ta ka ei olnud, pidasid politseinikud ta peagi kinni.

Narva patrullitalituse juht Silver Pälsing sõnas, et taoline põgenemine on täiesti mõtlematu tegu, millega pannakse ohtu nii enda elu kui ka kõikide teiste juhuslike möödujate elud. „Julgesid rikkuda, siis julge ka vastutada! Ära pane oma rumaluse tõttu ohtu kõiki teisi kõrvalisi liiklejaid,“ manitses Pälsing.

Ta lisas, et pühade nädalal tabas politsei Narvas kokku 31 alkoholi tarvitanud autojuhti, mis on jahmatavalt suur number. „Politseitöö autojuhtide kainuse kontrollimisel jätkub nüüdki, aga kui keegi märkab kahtlase sõidustiiliga autojuhti, kes võib olla joobes, palume sellest teada anda numbril 112,“ ütles patrullitalituse juht ning tänas inimest, kes just selliselt käitus ja joobekahtlusega Mercedese juhist politseile teada andis.