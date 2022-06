Tupikseis võimukõnelustel. Isamaa ja sotsid näevad eestikeelse hariduse tulevikku erinevalt

Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul läksid erakonnad pärast tänahommikust kohtumist omakeskis arutlema, et siis uuesti õhtul kõnelusteks kohtuda. Põhiteemad, millest täna hommikul sotside, Reformierakonna ja Isamaa esimehed rääkisid, olid eestikeelne haridus, lastetoetused ja energeetika.

Nii Läänemets kui ka Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder kinnitasid, et täna hommikul veel otsuste ja kokkulepeteni ei jõutud. Sotsid soovivad, et Eesti läheks üle ühtse kooli mudelile, mis tähendaks, et seal, kus võimalik, õpiksid eesti ja vene lapsed kõik üheskoos. „Vahetund eestikeelseks vene koolis ei muutu,“ sõnas Läänemets, kelle sõnul kujundaks ühtne kool ka ühist meelsust.

„Teised erakonnad võtsid selle mõtte mõtlemiseks, selle vastu ei tohiks neil olla midagi,“ ütles ta.

Seeder aga lausus, et Isamaale see mõte sugugi ei meeldi, kuna see tähendaks Ida-Virumaal eestikeelse haridussüsteemi lõppu, kuna suhtlus on seal niigi valdavalt venekeelne.

„Täna saab ka panna vene lapsed eesti kooli,“ rõhutas ta. „Seda seadustada oleks ääretult kunstlik ja tekitaks pingeid, kui suuname õpilased kohustuslikult teatud kooli.“ Isamaa leiab, et Eesti võiks aastast 2024 pigem täielikult eestikeelsele haridusele üle minna.

Veel arutati kurikuulsal lastetoetuste eelnõu teemal, kust samuti uusi otsuseid ei tulnud. Põhiline vaidlus käib seal Reformierakonna ja Isamaa vahel.

Lisaks arutleti ka energeetika teemal, mille puhul sotsid soovivad, et aastal 2035 toodaks Eesti sama palju taastuvenergiat, kui riik tarbib. „Me peame kiiremini edasi liikuma, siis saame ka elektri hinna alla tuua,“ ütles Läänemets.

Seeder leidis, et taastuvenergia võimsused tuleks tõepoolest välja ehitada, ent Isamaa meelest pole mõistlik seadusesse jäigalt sisse kirjutada seda, et täielikult katta Eesti majandus vaid taastuvenergiaga. „Praegu peame mõtlema sellele, kust üldse saada energiat ja kas see on jõukohase hinnaga,“ ütles Seeder.

Kõigil nimetatud teemadel jätkavad erakondade esimehed arutamist täna õhtul kell 19.