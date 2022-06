Colombias hukkus härjavõitlusareeni tribüüni varingus neli ja sai viga üle 300 inimese

Hukkunute hulgas olid kaks naist, üks mees ja üks laps, teatas Tolima kuberner José Ricardo Orozco. Piirkonna tervishoiuametnik teatas, et haiglad andsid abi 322 inimesele, kellest neli said intensiivravi.

Orozco ütles, et corraleja’d võidakse tõesti keelata, sest need on ohtlikud ja julmad loomade suhtes.