Kõrgelt hinnatud 2022. aasta Sony Mini LED-telerid on nüüd müügil!

Mis teeb Mini LEDi eriliseks?

Mini LED-telerite sees leiduvad LED-dioodid on tavaliste LED-televiisoritega võrreldes väiksemad. See tähendab, et teleri ekraani pinda on võimalik valgustada oluliselt täpsemalt. Tulemuseks on selgem kontrastsus heledate ja tumedate toonide vahel. Mini LEDiga väldid ka ekraani sissepõlemist, mis võib OLED-paneele kimbutada.