Lukašenka sõnul peab olema valmis „tõsise relva kasutamiseks“. Leedu vaatab NATO poole

Venemaa kosmosekorporatsiooni Roskosmos juht Dmitri Rogozin teatas, et kaupade transiidi piiramine Leedu poolt Kaliningradi oblastisse seab kahtluse alla piirilepingu ja Valgevene valitseja Aljaksandr Lukašenka sõnul on see võrdne sõja kuulutamisega. Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas, et Leedu ja NATO on valmis.