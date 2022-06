KUUMABLOGI | Õhutemperatuur tõuseb iga tunniga: mitmel pool on juba üle 30 kraadi

Üleriigiliselt kehtib esimese taseme ilmahoiatus. Ööpäevaringne palavus koormab organismi ega anna võimalust välja puhata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikelastele ja lemmikloomadele, et vältida ülekuumenemist. Käepärast peaks olema piisavalt vedelikku.

Nädala alguses lisandub kõrgrõhkkonna serva mööda niiskust ja õhukihistus hakkab ebapüsivaks muutuma. Päevamaksimumid tõusevad mitmel pool üle 30 kraadi, briisituulega rannikul ja sajuhoogude all on pisut jahedam. Teisipäeval ja kolmapäeval on mitmel pool soodsad tingimused äikesepilvede arenguks, millega võivad kaasneda tugevad vihmavalingud, tuulepuhangud ja rahe.