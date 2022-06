KUUMABLOGI | Ilmateenistus väljastas teise taseme hoiatuse: kuum ilm on ohtlik!

Üleriigiliselt kehtib teise taseme ilmahoiatus, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Ööpäevaringne palavus koormab organismi ega anna võimalust välja puhata. Erilist tähelepanu tuleb pöörata väikelastele ja lemmikloomadele, et vältida ülekuumenemist. Käepärast peaks olema piisavalt vedelikku.