OTSEBLOGI | Venemaa pommitas Kiievit. Sjevjerodonetsk langes

Ukraina sõjaväelased lahkusid laup'eval Sjevjerodonetski linnast, et mitte jääda suures ülekaalus olevate Vene vägede piiramisrõngasse. Ägedad lahingud jätkuvad ka Lõssõtšanski linna juures - kardetakse, et see võib samuti lähiajal okupantide kätte langeda.

Võit Sjevjerodonetskis on Venemaale võtmetähtsusega, sest see tähendab, et Luhanski oblasti täielikuks okupeerimiseks jääb neil võtta veel vaid Lõssõtšanski linn, mis on juba pikemat aega venelaste lakkamatu pommirahe all.