BLOGI | Ukraina luure: Venemaa suurendab Valgevenes paiknevate vägede arvu

Pühapäeval tulistas Venemaa vähemalt 14 raketti Kiievi oblasti suunas, neli neist tabasid Kiievi linnapea Vitali Klitško teatel Ukraina pealinna. Vigastada on saanud rünnakus Kiievile vähemalt viis inimest, surma saanud vähemalt üks, teatas riikliku politseiameti juht Igor Klõmenko.

Raketitabamuse sai 9-korruseline kortermaja, päästjad tegelevad hoone rusudest inimeste otsimisega. Üks hoone elanikest kinnitas uudisteväljaandele The Kyiv Independent, et tegemist on sama hoonega, mida ka aprilli lõpus tabas Venemaa õhurünnak. Tol korral hukkus rünnakus Vabadusraadio ajakirjanik Vira Hõrõtš ja sai vigastada veel kümme inimest.

Üks Venemaa rakettidest tabas ka Kiievi lasteaia hoovi. Plahvatuse tagajärjel tekkis keset aeda umbes 7-meetrise läbimõõduga auk. Plahvatus kahjustas lasteaiahoonet, mitut garaaži ja lähedalasuva maja aknaid, vahendab Ukraina uudisteportaal ZN.

Ukraina sõjaväelased lahkusid laupäeval Sjevjerodonetski linnast, et mitte jääda suures ülekaalus olevate Vene vägede piiramisrõngasse. Ägedad lahingud jätkuvad ka Lõssõtšanski linna juures - kardetakse, et see võib samuti lähiajal okupantide kätte langeda.

Võit Sjevjerodonetskis on Venemaale võtmetähtsusega, sest see tähendab, et Luhanski oblasti täielikuks okupeerimiseks jääb neil võtta veel vaid Lõssõtšanski linn, mis on juba pikemat aega venelaste lakkamatu pommirahe all.

Venemaa väed teevad ettevalmistusi Lõssõtšanski sissepiiramiseks ja peamiste logistikateede läbilõikamiseks. Ühtlasi valmistuvad okupandid Donetsi jõe forsseerimiseks. Ukraina väed on samal ajal liikumas Sjevjerodonetskist paremini kaitstavatele positsioonidele. Ukraina võimude teatel võtab linnast taganemine aega mitu päeva.

