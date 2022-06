Jahmunud Joe Biden: ülemkohtu abordiotsus tähendab, et osa Ameerika naisi peavad nüüd kandma ka oma vägistaja last

Ülemkohtu ajalooline otsus võtta abordiõiguselt pärast viit aastakümmet põhiseaduslik kaitse tähendab, et osariikidel on võimalik raseduse katkestamine taas keelustada.

Abordi täiel määral või suures osas ebaseaduslikuks muutumist on nüüd oodata 22 osariigis ehk siis peaaegu pooltes, neist mõnedes jõustus keeld juba reedel, teistes juhtub see järgnevate nädalate või kuude jooksul, sõltuvalt kohalikest seadustest.

„Osariikide seadused, mis keelavad abordi, jõustuvad täna automaatselt, seades ohtu miljonite naiste tervise, mõnel juhul eranditeta. Seadused, mis on nii äärmuslikud, et naised saavad oma tervise kaitsmise eest karistada. Nii äärmuslikud, et naised ja tüdrukud on sunnitud kandma oma vägistaja last,“ ütles Biden.