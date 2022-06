Kadri Simson vastas Kallase kriitikale: Komisjon ei saa riikide eest otsustada, millist energiaallikat kasutada

Peaminister Kaja Kallas ütles eile Euroopa Ülemkogu arutelu järel, et Euroopa Komisjon peab end energiahindade küsimuses kokku võtma ja ohjad haarama, et lahendusi paremini koordineerida.

„Et Euroopa Komisjon koordineeriks tegelikult ka seda pakkumise poolt. Teame, et mitmed liikmesriigid on näiteks teinud otsuse tuumaenergiast loobuda. Kas poleks mõistlik neid otsuseid 12 kuud edasi lükata, selleks, et ei tekiks vaakumit ja meil tekiks nö täiuslik torm mitmelt poolelt? Kurb tõdeda, et energeetikavolinik on Euroopa Komisjonis Eesti volinik [Kadri Simson] ja väga palju kriitikat oli selles suunas, et ei ole tehtud seda, mida võibolla oleks pidanud tegema Komisjoni poolt – koordineerimine, lahenduste pakkumine, aktiivne töö,“ märkis Kallas.