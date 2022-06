FOTOD ja VIDEO | Oslo kesklinnas avati tuli: hukkus 2, viga sai 21 inimest. Tänaseks kavandatud Pride-paraad jääb ära

Võimude teatel avas mees tule ka džässiklubis Herr Nielsen ja lähedalasuvas kiirtoidurestoranis. Et tegemist oli sooja suveööga, viibis sündmuspaigal rohkelt inimesi. Seal asub mitmeid hotelle ja ööklubisid. Arstide hoole all on kaheksa inimest, neist kolm on raskes seisundis, ütles Oslo politsei operatiivjuht Tore Barstad. Veel 11 inimest said vigastada kergemalt ega vajanud haiglasse toimetamist. Raskemalt haavatute vigastused olid põhjustatud ründaja relvaga, kergemaid vigastusi saadi eeskätt tekkinud paanika ja põgenemise tulemusena, kirjutab ajaleht VG.