USA ülemkohtu otsus: miljonid naised kaotavad abordiõiguse

Ülemkohtu konservatiivist kohtunik Samuel Alito allkirjastatud dokument sedastab, et aastakümneid USA abordipoliitikat defineerinud Roe vs. Wade’i kohtuasi on enamike kohtunike hinnangul kohatu, sest see kaitseb õigusi, mis ei ole kaetud USA põhiseaduses ega ole traditsiooniliselt loetud ka põhiõiguste hulka.

Otsuse tagasipööramine tähendab, et osariikidel jääb õigus otsustada abordiõiguse üle kohalikul tasandil.

1973. aastast pärit kohtulahendis tunnistati, et abordi liigne reguleerimine on USA põhiseadusega vastuolus. Ülemkohtu otsusega tühistati toona Texase abordikeelu seadus ja leiti, et abordiõigus on kaudselt kaitstud eraelu puutumatuse õiguses.

On teada, et 2019. aastal toetas 62% ameeriklasi võimalust katkestada soovimatu rasedus kas kõigil või peaaegu kõigil juhtudel, selgub Pew Researchi mõttekoja korraldatud avaliku arvamuse uuringust. See tähendab, et abordi keelustamise või piiramise toetajad on ühiskonnas vähemuses.

USA demokraadist president Joe Biden on varem öelnud, et tema administratsioon on valmis abordiõigusi kaitsma. Ta nimetas hiljuti naiste valikuvabadust fundamentaalseks ja lisas, et märgilise kohtuotsuse tagasipööramine mõjutab laviinina teisi põhiõigusi, sealhulgas õigust abielluda, ent ka rasestumisvastaste vahendite kättesaadavust. „Kui otsus tõesti jõustub, on see radikaalne,“ ütles Biden mõne nädala eest.

Abordiõigust pooldava Guttmacheri instituudi hinnangul keelustavad või piiravad abordiõigust märgatavalt nüüd ligi pooled ehk kuni 26 USA osariiki. „Selle tagajärjed saavad olema kohutavad,“ sõnas instituudi esindaja Elizabeth Nash väljaandele CNBC. Juba varem oli teada, et ülemkohtu otsuse järel piiraksid abordiõigusi loetud päevade või nädalate jooksul tõenäoliselt suurem osa lõunaosariike ja Kesk-Lääs. Sinna kuuluksid teiste hulgas ka Texas ja Florida, kus veel 2017. aastal tehti üle 860 000 abordi, mis moodustasid ligi viiendiku kõigist aasta jooksul USA-s katkestatud rasedustest.