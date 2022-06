Ungari hinnangul peaks EL keskenduma sanktsioonide asemel diplomaatiale ja relvarahule

Balazs Orbáni sõnul on Ungari seisukoht, et Euroopa Liit peaks lõpetama Venemaa sanktsioneerimise. „Lõpuks on Euroopa oma majandusprobleemide tõttu selles sõjas kaotajate poolel,“ selgitas Orbán Reutersi vahendusel.

„Praegu kogeme seda, et mida rohkem sanktsioone me vastu võtame, seda hullemas seisus me oleme. Ja venelased? Jah, see teeb ka neile haiget, aga nad jäävad ellu. Ja mis veelgi hullem, nad jätkavad sõda Ukrainas,“ lisas nõunik.

Seni on Euroopa Liit võtnud vastu kuus sanktsioonipaketti, mis hõlmavad endas näiteks paljude Venemaa oligarhide ja ametnike varade külmutamist ja viisakeelde, ekspordikontrolli, Vene keskpanga varade külmutamist, pankade lahtiühendamist rahvusvahelisest SWIFT-süsteemist ning osalist naftaembargot.

Kriitikute sõnul teevad Venemaa keskpanga reservide külmutamise vähem valusaks miljardid dollarid, mida Venemaa endiselt iga päev Euroopasse voolava nafta ja gaasi eest saab. Euroopa Liit leppis juuni alguses kokku, et peatab detsembri algusest kogu Venemaa meritsi tarnitud toornafta ostmise ehk 2/3 kogu Euroopa Liidu imporditud Venemaa toornaftast ning keelab kaks kuud hiljem kõik Venemaa rafineeritud tooted.

Venemaa toornafta tarned läbi Družba torujuhtme, mis läbib Poolat, Saksamaad, Ungarit, Slovakkiat ja Tšehhit, on embargost määramata ajaks vabastatud, kuid Poola ja Saksamaa on teatanud, et nad lõpetavad torujuhtme kasutamise aasta lõpuks.

Kuigi Euroopa Liidu kõrged ametnikud on korduvalt rõhutanud, et sanktsioonid toimivad, kuid nende täieliku mõju avaldumine Vene majandusele võtab aega, soovib Ungari siiski taktikat muuta.

„Oleme jõudnud punkti, kus näeme, et meie nelja kuu pikkune strateegia on küll saavutanud mõningaid edusamme, kuid nii jätkudes lõppeb see halvasti hoopis Euroopa jaoks. Peaksime keskenduma diplomaatiale, läbirääkimistele ja relvarahule – see on meie lahendus,“ selgitas Ungari esindaja.