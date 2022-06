Moskva süüdistab Kaliningradi blokaadis ja Euroopa Liidu sanktsioonides Washingtoni

Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova teatas, et Washingtoni käitumist arvestades on Kremli hinnangul võimatu pidada ameeriklastega läbirääkimisi mitmetes kahepoolsetes küsimustes.

Tema sõnul on see üks näidetest USA ebaviisakatest ja üleolevatest katsetest rääkida Venemaaga jõupositsioonilt. „Teeme asjakohased järeldused ja võtame kasutusele asjakohased meetmed,“ ütles Zahharova.

Ehkki USA kõrged ametnikud on korduvalt kinnitanud, et Venemaaga on diplomaatiline läbikäimine pärast Ukraina sõja algust mõeldamatu, väidab Kreml siiski, et jahedates suhetes on süüdi vastaspool.