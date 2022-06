FOTOD | Jaaniööl hukkus silla kandesamba vastu sõitnud autojuht

Politsei selgitas, et Fordi juhtinud noor mees omab juhtimisõigust ning varasemaid kehtivaid karistusi liiklusrikkumiste eest tal ei ole. „Mis asjaoludel lähemalt sedavõrd raskete tagajärgedega õnnetus aset leidis, selgitatakse edasises uurimises, joobeekspertiisis, tunnistajate ülekuulamisel ja teiste tõendite uurimisel,“ lisas Saare.

Liiklusõnnetus juhtus lauge kurviga teelõigul, nähtavus ja ilmastikuolud olid head, tänavalõik on valgustatud ja lubatud maksimaalne sõidukiirus on seal 50 km/h. Raske liiklusõnnetuse kõiki täpsemaid üksikasju selgitatakse kriminaalmenetluses.

Operatiivjuht Rivo Saare rääkis, et kui tänaöine traagiline õnnetus välja arvata, siis Lääne prefektuuri teeninduspiirkonna üldine jaanipühadeaegne liikluspilt ei erine praegu märkimisväärselt tavapäevade omast. „Muret liikluses valmistavad politseinikele ikka joobes juhid ja kiirusületamised. Näiteks kontrollis politsei üle kogu Eesti möödunud ööpäeva jooksul ligemale 9500 autojuhi kainust ning tuvastas, et 57 neist olid rooli istunud alkoholi tarvitanuna ning kolm juhti olid narkojoobe kahtlusega. Kiirusületajaid tabasime Eesti eri paigus 128,“ märkis ta lisades, et kainuskontrollide ja liikluse rahustamisega jätkavad politseinikud nii täna kui ka eesolevatel päevadel.