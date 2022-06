Zelenskõi tänas Euroopa juhte kandidaatriigiks saamise eest, Kaja Kallast nimepidi

„Eks seda tööd on siiani väga palju tehtud. Vesailles’i tippkohtumisel [10. märtsil, kus arutati Ukraina poolt kohe sõja alguse järel esitatud soovi EL-iga liitumiseks – R.P.] oli väga raske ja ka mina ei olnud väga optimistlik. Kui ukrainlastega rääksisin, siis ütlesin, et me teeme küll tööd, et te selle saaksite, kuid ärge oma ootusi liiga kõrgeks ajage, sest sellest võivad tulla ka pettumused. Ütlesin toona, et meil on liikmesriike, kelle jaoks see on problemaatiline ja kes pole veel valmis liikuma,“ märkis Kallas nüüd vaid mõne kuu aja tagusele tagasi vaadates.