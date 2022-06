VIDEO ja FOTOD | Lauluväljak hädas vandalismiga: ühel päeval murti piirdeaedu, järgmisel lõhuti kettagolfi rada

„22. juunil laekus politseile info, et möödunud õhtul on Tallinna lauluväljakul lõhutud aedu ning on ronitud laulukaare alla,“ teatas politsei pressiesindaja Delfile. „Politsei asus info laekudes piirkonda kontrollima ja sama päeva õhtul õnnestus lauluväljaku lähistelt tabada kirjeldusele vastav mees. Tema teo motiiv ja täpsemad asjaolud alles selgitamisel.“

23. juunil ilmus ärev teade Lauluväljaku Discgolfi pargi ühismeediaküljele: „Täna peale lõunat lammutati sõna otseses mõttes laiali kogu discgolfipark, ühe hullu poolt. Õnneks politsei sekkus kiirelt ja inimene on kätte saadud. Paraku hetkel on mängimine raskendatud. Vabandame ebamugavuste pärast.“

Lauluväljaku Discgolfi pargi eestvedaja Ralf Rogov ütles Delfile, et kahju on suur: viis korvi on päris katki, laamendaja tegevus läheb maksma 1300 eurot. Senise nelja aastaga, mis korvid Lauluväljakul ülal on olnud, pole nendega midagi juhtunud, lisas ta.