Ajalugu sündis! Euroopa Liit andis Ukrainale ja Moldovale kandidaadistaatuse, Gruusia peab ootama

Jaanilaupäeval ja Eesti võidupühal Brüsselisse kogunenud EL-i riigi ja valitsusjuhid langetasid nüüdseks juba oodatud otsuse – Ukrainale ja Moldovale anti ametlikult EL-i kandidaatriigi staatus, mis on esimeseks ametlikuks sammuks riikide EL-iga liitumise protsessi alguses.

Gruusiale lubati anda kandidaatriigi staatus peale rea tingimuste täitmist.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel kuulutas õhtul välja, et tegemist on ajaloolise momendiga, mis on ülioluline Ukraina ja Moldova teel Euroopa Liitu.

Peaminister Kaja Kallas ütles Brüsselis Delfile, et tegemist on väga olulise sammuga, millega antakse Ukrainale eelkõige lootust. „Olen ka siin selgitanud seda teistele liidritele, et oli aeg, kui meie võitsime tagasi oma iseseisvuse ja oli aeg, kus oli poliitiline võimaluste aken, kus kõik hoidsid kätest kinni ja ütlesid, et teeme need reformid. Need on valulised reformid, aga tehti selleks, et ehitada üles oma riik, demokraatia, kõik see, mida Euroopa väärtusteks peetakse,“ rääkis Kallas.

„Ukrainas on see võimaluse aken just praegu ja seda akent tule ära kasutada,“ rääkis Kallas ja lisas: „Seda pole vaja ainult Ukrainale, kel on vaja lootust, aga seda on vaja ka Euroopa Liidule, kes tahab, et Ukrainast saaks õigusriik, et Ukraina võitleks korruptsiooniga jne.“.

Euroopa Liidu jaoks on tegemist mõne kuuga toimunud kannapöördega, millele tõukas selgelt Kremli alustatud sõda Ukraina vastu. Kuigi formaalselt on EL-i uksed ikka lahti olnud, siis sisuliselt on eri riikide murede pärast klubi laiendamise osas, igasugune reaalne tegevus ses osas olnud viimasel kümnendil sisuliselt külmutatud. Kuna juba pikka aega EL-i kandidaatideks olevate Põhja-Makedoonia, Montenegro, Albaania, Serbia ja Türgi liitumisega pole edasi saadud, siis pole ka tahetud uusi kandidaatriike juurde võtta.