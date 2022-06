Kaitseministeerium NATO plaanidest Eesti kaitsmiseks: tänane mudel on oma aja ära elanud

„Eesti rääkis juba enne Venemaa kallaletungi Ukrainale, et NATO peab liikuma karistusheidutuselt tõkestusheidutusele,“ annab kaitseministeerium teada ilma selge autorita pressiteates. „Tänane „päästiknööri“ mudel on oma aja ära elanud. Sellele juhtis mõned päevad tagasi ka Briti kaitseminister Ben Wallace: „Meil ei ole 60 päeva aega, et saata oma tankid Eestisse, kuna selleks ajaks ei ole enam Eestit olemas, vaadates seda, mida venelased on Ukrainas korraldanud“.

NATO on oma vägede valmiduse ja reageerimiskiiruse parandamisega tegelenud juba üsna pikka aega. NATO vägede esimese teraviku moodustab NATO kiirreageerimisvägi (NRF - NATO Response Force), mis on erinevate valmidusastmetega ning ulatub täna ligi 40000 relvajõude liikmeni. Kõige kõrgemas valmidusastmes on ühendsihtjõud (VJTF - Very High Readiness Joint Task Force), mille keskmes on ligi 5000-liikmeline maaväe brigaad. Seda on täiendavalt valmis tugevdama kõrgemas valmiduses jätkuväed (Initial Follow On Forces Group). Kõige viimaks saavad NATO liitlased tugineda kõige suuremale hulgale vägedele , mille valmidusastmed ulatuvad kuni 180 päevani (nn Lower Readiness Forces).