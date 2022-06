Kaja Kallas oma intervjuust: Venemaa ei säästnud Butšas kedagi, seega peab NATO meie kaitset tõstma

Rahvusvahelises finantsväljaandes Financial Times ilmunud usutlus peaminister Kaja Kallasega, kus Eesti valitsusjuht hoiatas, et praegused NATO kaitseplaanid ei tagaks Eesti riigi ja kultuuri säilimist, on tekitanud hulga ärevust.

Kallas saabus täna Brüsselisse, kus on algamas EL-i riigi- ja valitsusjuhtide kohtumine, kus kommenteeris äkilist sõnumit Delfile. Eksperdid on juba öelnud, et tegemist oli liitlaste avalikkusele suunatud sõnumiga. Kuid Delfi küsis, kas Kallas on ikka kindel, et saavutab tuleval nädalal toimuval NATO tippkohtumisel sellised otsused Eesti jaoks, mis tema kirjeldatud olukorda Eesti kaitsega selgelt muudavad, et ei inimestel ega ka rahvusvahelistel investoritel teki mingit arusaamatut muret pärast riigi julgeolekuga seoses?