VIDEO | President Alar Karis peaministri avaldusest: mina hirmutamist ei näinud, pigem väljendus selles mure Eesti riigi pärast

Valitsusjuht rääkis ajalehele, et NATO seniste kaitseplaanide kohaselt on arvestatud Eesti kuni pooleks aastaks okupatsiooni alla jäämisega, enne kui liitlased suudavad maa taas vabastada. „See tähendaks meie riigi ja kultuuri täielikku hävitamist,“ tõdes Kallas Financial Timesile.

Täna võidupüha paraadil Kuressaares viibinud president Karis ütles teemat kommenteerides, et olukorras, kus Venemaa peab Ukraina vastu sõda, mõtleb ka NATO oma kaitseplaane ümber. Tema sõnul kuuleme neist lähemalt järgmisel nädalal toimuval NATO tippkohtumisel. „Ja nagu täna nägime, on ennekõike oluline meie enda kaitsevõime ning see, kuidas vaenlasele vastu astume,“ ütles Karis.

Kas peaministri selline jutt ei külva aga Eestis hirmu? „Igat lauset võtab igaüks erinevalt,“ sõnas Karis. „Mina seda hirmutamist seal ei näinud, pigem on Kaja Kallas mures Eesti riigi pärast ning see sealt ka väljendus.“

Võidupüha kohta ütles president Karis, et see möödub kenasti. „Ilm on ilus, paraad on ilus, eriti siin Kuressaares, kus kõik on kompaktne ja lähedal. Kõik tunnevad end selle paraadi osana. Päev algas hästi ja ma arvan, et lõpeb veel paremini,“ lausus president.

Jaaniõhtu veedab Karis kodukandis.