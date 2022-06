VIDEO | Scholz: Ukraina vajab Marshalli plaani ja EL-i liikmekutset. Partnerlus Venemaaga on mõeldamatu

Ukraina toetamine peab jätkuma ja EL-i uks peab olema avatud nii Ukrainale, Moldovale kui Balkani riikidele, lisas kantsler. Samuti kinnitas Scholz kaitsejõudude tugevdamise eesmärki, mille mõõdikuks seadis ta Saksamaa võime ennast ja liitlasi tõhusalt kaitsta. „Partnerlus Putini agressiivse, imperialistliku Venemaaga on ettenähtavas tulevikus kujuteldamatu,“ märkis Scholz.

Muu hulgas väljendas Scholz arvamust, et EL peaks muutma hääletusreegleid, nii et vähemasti välispoliitilistes küsimustes ei oleks igal liikmesriigil enam vetoõigust. Sama arvamust on väljendanud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Paraku oleks ka hääletusreeglite muutmiseks esmalt vaja kõigi liikmesriikide valmisolekut oma vetoõigusest loobumiseks.