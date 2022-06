Jaanipühade varajane start: ohtralt leidus nii roolijoodikuid kui kiiruspiirangutele vilistajaid

PPA operatiivjuht Rain Jõeveer sõnas Delfile, et ööpäev oli kõikjal töine ning ühtekokku teenindasid politseinikud 437 väljakutset, neist 34 korral tuli välja sõita seetõttu, et tegeleda perevägivalla juhtumitega.

Liikluse rahustamise ja tavapärase liiklusjärelevalve käigus avastasid politseinikud kokku pea 200 kiirusületajat, mis annab Jõeveere sõnutsi märku, et teedel on märgata juhtide poolset kiirustamist peopaikade suunas, närvilisust ja ohtlikke manöövreid.

„Neli sooja ja päikeselist vaba päeva on alles ees, mistõttu jätkame kõikjal oma tegevustega, et jaanipäevast ei saaks viimne päev ja et kõik inimesed saaks peale pühi tavapärasesse rutiini naasta,“ märkis Jõeveer. „Oma panuse peavad seejuures andma aga ka jaanipidulised ise. Kui pühade ajal on tarvis ühelt peolt või koosviibimiselt teisele liikuda, siis leppige varakult kokku oma seltskonna kaine grupijuht, kes inimesed turvaliselt ühest kohast teise sõidutab ja pidulistel silma peal hoiab. Kui olete kaasreisija ja näete, et juht võtab liikluses arutuid riske, siis kutsuge teda korrale. Vajadusel võtke sõbra auto võtmed enda kätte hoiule ja kui hea sõnaga enam ei saa, siis kutsuge politsei abi.“