Kuberner: Ukraina väed võivad Lõssõtšanskist taanduda

Vene relvajõudude väitel on kogu Lõssõtšansk praeguseks ümber piiratud, ent Ukraina pole seda kinnitanud. Briti kaitseministeerium leidis oma analüüsis, et osa Ukraina üksustest on praeguseks linnast taandunud, et sisepiiramist vältida. „Tasapisi edasiliikuvad Vene väed avaldavad survet Lõssõtšanski-Sjevjerodonetski taskule, ent katsed kogu Donetski oblasti lääneosa sisse piirata on endiselt toppama jäänud,“ leiavad britid.