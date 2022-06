OTSEBLOGI | „Okupantidele tuleb kuum suvi.“ Ukraina teatel on USA raketiheitjad HIMARS kohale jõudnud

„Slovjanski suunal keskendub agressorite väegrupp oma taktikalise olukorra parandamisele ja meie kaitse nõrkuste väljaselgitamisele,“ teatas kindralstaap. Vene relvajõud üritavad luua eeldusi Izjumist Barvinkove ja Slovjanski suunal uute pealetungide alustamiseks. Selleks on kohale toodud kaks täpsustamata suurusega tankiüksust. Samuti plaanivad okupandid kasutada Slavjanski rindel raskeid leegiheitjaid TOS-2, teatab kindrastaap.



Rünnak jätkub ka Bahmuti suunal, kus venelased ründavad Zolote ja Vovtšorajivka asulaid ja üritavad hõivata strateegilist kõrgendikku Berestove lähistel. See annaks neile kontrolli Bahmut-Lõssõtšanski maantee üle ja aitaks Lõssõtšanskit ära lõigata. Samasse piirkonda on tugevduseks saadetud täiendav pataljoni lahingugrupp.



Luhanski kuberner Serhii Haidai tõdes kolmapäeval, et kaitsjad võidakse liigutada paremini kaitstavatele positsioonidele. Kinnitamata andmeil on osa Ukraina vägedest Lõssõtšanski ja Zolote piirkonnast tagasi tõmbunud, „rahvavabariikide“ allikad aga lubavad vastase väegruppide sissepiiramist. Neljapäeval teatas Vene meedia, et Luhanski võitlejad olevat esimest korda tunginud Zolote linna.