VIDEO | Helilooja Alo Põldmäe: tegeled oma asjadega, järsku oled tunnustuse osaliseks saanud, siis mõtled, et mis see nüüd oli

Põldmäe teenis V klassi Valgetähe teenetemärgi enda heliloomingu ning Eesti rahvusliku klaverimuusemi rajamise eest. Põldmäe on tegutsenud aastakümneid heliloojana, muusikapedagoogina ning teadurina. Tema loomingus on oopuseid, kammeroopereid, ballette ning paljut muud. Intervjuus Delfile vastas Põldmäe, et soovib enim edasi tegutseda muusikaliselt ooperite kallal.

Alo Põldmäe sõnul on teenetemärgi teenimisest hea tunne. Põldmäe sõnul on selline tunnustus ootamatu. „Tegeled oma asjadega, muretsed ühe ja kolmanda, teise ja viienda asja pärast, ja kui järsku oled tunnustuse osaliseks saanud, siis mõtled, et mis see nüüd oli. Kui istud korraks maha, siis saad aru, et ju siis on midagi ära tehtud,“ sõnas Põldmäe. Helilooja sõnul on tal hea meel, et teda on tähele pandud paljude seast.