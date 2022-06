VIDEO | Naiskodukaitse esinaine: ei pea olema kõrgetasemeline snaiper, et riigikaitsesse panustada

Tooming teenis IV klassi Valgetähe teenetemärgi. Tooming sai teenetemärgi Naiskodukaitse edendamise eest. Tooming on olnud Naiskodukaitse esinaine alates 2006. aastast. Tema juhtimisel on loodud nutirakendus „Ole valmis!“, mille eesmärk on aidata inimestel kriisides tegutseda.

Toomingu sõnul on tema jaoks oluline, et elus saaks teha neid asju, mis meeldivad ja ta on tänulik, et sümboolses mõttes tema tehtud tööd on väärindatud.