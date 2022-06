VIDEO | President Karis: uus valitsus peab esimese asjana toetama neid, kes abi vajavad

Praegusel ajal ikka ei saa üle ega ümber - milliseid samme Teie ootate uuelt valitsuselt esimesena?

Kõigepealt ootan esimest sammu, et valitsuskoalitsioon moodustub ja et nad oma sihid siis seavad.

Arusaadavalt sügisel, nagu me kõik teame, on teatavad probleemid või takistused meil ees. Peame vaatama, kuidas oma hindadega, eelkõige energiahindadega hakkama saame, ja ma arvan, et see on valitsuse esimene asi seista selle eest, et toetada neid, kes seda toetust vajavad. Aga veelkord, eks algab kõik sellest, et valitsus on olemas, et ta ei ole selline poolik nagu ta praegu on, ja et ta saaks neid eesmärke täita. Ega aega eriti järgmiste valimisteni ju väga palju ei ole.

Ega teie riigipeana ei ole pettunud, et koalitsiooni päris jaanipäevaks kokku ei saadud?

Ma ei nimetaks seda pettumuseks, sellepärast, et eks see ole nüüd nende poliitikute ja erakonnajuhtide teha, et see võimalikult kiiresti juhtuks. Pettunud oleks siis, kui seda (koalitsiooni toim.) kokku ei saadaks. Aga selge on see, et ajad on sellised, kus on peab võimalikult ruttu see koalitsioon moodustuma. Ja kui ei saa üks hakkama, siis tuleb vaadata, et kes sellega hakkama saab.

Viimasel ajal on palju räägitud ka perehüvitiste teemal. Ja võib olla natuke rohkem soiku on jäänud üksikvanemate toetuste teema. Mida oleks teil öelda ühele Eestis elavale üksikvanemale?

Ma arvan, et jätkuvalt, need, kes vajavad abi, peaksid ka seda abi saama. Ja üksikvanematel kindlasti ei ole kerge võrreldes nendega, kes elavad peres. Üksteise tuge on vähem kui vajaks. Nii et, kindlasti nad vajavad tuge.